EESMÄRGID PAIGAS: Vetter võtab sihikule olümpiakulla ja Železny maailmarekordi 

"Muidugi," ütles kolm suve tagasi Londoni MMil triumfeerinud 27aastane sportlane Bulgaaria internetiportaalile sportal.bg. "Aga see sõltub tingimustest – staadionist ja tuulest. Peab puhuma nõrk tuul. Kui mul on head tingimused, siis olen kindel, et suudan rekordi purustada. Kuid see pole peaeesmärk, praegu on prioriteet järgmisel aastal peetavad Tokyo olümpiamängud."