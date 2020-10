Siim-Sander Vene: klubis on tunda närvilisust, eelmistel hooaegadel on siit 20 mängumeest läbi käinud 

"Võistkonnas on hetkel tunda omajagu närvilisust. Pole ka ime, kuna eelmisel ja üle eelmisel hooajal olevat võistkonnast ligi 20 mängumeest läbi käinud ehk väga pikka süütenööri siin klubis ei ole," sõnas Vene meeskonna hetkeseisu kohta.

Võistkonna senine keskmängija Robert Upshaw, kes põgusalt pallinud ka BC Kalev/Cramos on juba meeskonnast ära saadetud ja uus mees jamaikalane Shevon Thompson asemele toodud.

"Alguses tundus, et asjad on korras, kuid nüüd ei saagi aru, kas olime teiste meeskondadega võrreldes liiga vara heas vormis,“ vihjas Vene asjaolule, et hooajaeelsed kontrollmängud läksid meeskonnal väga hästi.