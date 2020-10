Norra rallipiloot loodab MM-sarja naasta Ogier' asendajana 

Kuigi prantslane oli varem seda kavatsenud teha pärast käimasoleva hooaja lõppu, siis koroonaviiruse pandeemia on pannud ta meelt muutma. Tõsi, hetkel on veel kõik lahtine, sest Toyotaga tal uueks aastaks lepingut pole, ent Mikkelseni plaanid on eelkõige seotud 2022. aastaga.

"See on võimalik, kuid ma ei tea, kas see oleks parim. Sarjas pole enam tootjat, kes seda masinat arendaks. Kus me võrreldes teistega oleksime? Sama lugu oleks ka [Ford] Fiestaga. Viimased rallid on näidanud, et nad on teistest sammu võrra maas," lisas Mikkelsen.