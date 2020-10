Anett Kontaveit: olin kaotusele väga lähedal, kuid ei andnud hetkekski alla 

Eestlanna usub, et kõige määravaks sai võidu juures see, et ta võitles alati lõpuni ega lasknud vastasel kergekäeliselt punkte saada.

"Ta tegi mulle elu raskeks, seega tundsin, et pidin rohkem suruma. Aeg-ajalt tasub riskimine end ära. Arvan, et see tuli rohkem adrenaliini ja instinkti pealt. Eriti kolmanda seti lõpus, mil olin nii palju maas, et keskendusin ainult mängus püsimisele. Arvan, et see, et ma talle midagi kergekäeliselt ei andnud, oli tähtis, sest ta pidi pingutama, et juhtima minna," sõnas Kontaveit.