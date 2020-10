Meistrite liiga MEISTRITE LIIGA: sel hooajal võib võitjat ennustada kohvipaksu ja kaartidega Oliver Lomp , täna, 08:17 Jaga: M

PARIM! Imelise hooaja teinud Robert Lewandowskit võib praegu pidada maailma parimaks jalgpalluriks. Aga kas ta suudab Müncheni Bayerni veel ühe meistrite liiga tiitlini vedada? Foto: Imago Sport / Scanpix

Kuigi jalgpalli meistrite liigas kuuluvad aastast aastasse favoriitide ringi samad klubid, siis koroonaviirusest räsitud maailm on kalendri nii sassi löönud, et täpsem ennustamine on tänamatum töö kui kunagi varem.