Marten Liiv: Hollandis on asi palju professionaalsem kui Poola koondises 

Novembris ja detsembris toimuma pidanud neli MK-etappi on tühistatud. Rahvusvahelise uisuliidu kodulehel oleva kalendri järgi algab hooaeg jaanuari alguses Hollandis Heerenveenis Euroopa meistrivõistlustega. Liivi andmetel peaks uuel aastal toimuma ka kaks MK-etappi, kuid lõplik tõde sõltub koroonaviiruse pandeemiast.

„Tuleb leppida sellega, mis on ja tööd tuleb ikkagi kõvasti teha, sest järgmine hooaeg on olümpiahooaeg. Usun, et sel hooajal tehtud töö kannab vilja järgmisel,“ sõnas ta.

Holland on maailma parim kiiruisuriik ning IKO on Liivi sõnul selle tugevuselt kolmas tiim, kust leiab tõusvate tähtede kõrval ka kolm olümpiavõitjat. Liiv rändas esimest korda Hollandisse uute tiimikaaslaste juurde 4. juunil ning on sellest alates käinud kodus vaid nädalaks (26. juuli – 2. august), kui võistkonnal oli puhkenädal.

Marten Liiv (esimene) rassis terve suve Hollandis. Foto: Team IKO

Ta on senikogetuga väga rahul ja sulandus kiiresti seltskonda. „Mulje on hea ja tiimi võeti sõbralikult vastu. Saan kõigiga hästi läbi ja õhkkond on teine, kui Poola koondisega treenides. Kindlasti on nüüd asi palju professionaalsem kui Poola koondisega. Esiteks juba see, et meil on eraldi jõusaalitreener ning suhteliselt sageli öeldakse jäätrennides, mida saaksin paremini teha. Palju on veel õppida, eriti just kurvide läbimise osas,“ lausus Eesti parim meeskiiruisutaja.

Ta märgib, et on jõusaalis palju arenenud ja uusi harjutusi juurde õppinud. Esimest korda elus tegi ta suvel jooksusprinditrenne. Nüüdseks on Heerenveenis seljataga ka esimesed kontrollvõistlused. „Esimesed kaks võistlust olid täitsa head – 500 meetrit [ajaga] 35,82 ja 1000 meetrit sõitsin nädal hiljem 1.10,41ga,“ ütles Liiv, kes külmetus eelmisel nädalal, kuid tunneb end nüüd juba paremini.