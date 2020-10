Võrkpall LÄHIS-ITTA SIIRDUNUD OLIVER VENNO: rahas kaotasin, kuid olin sellega arvestanud Kaspar Koort , täna, 20:30 Jaga: M

PALL PÕRANDALE! Oliver Venno (löögil) on toodud meeskonda selleks, et ta otsustavatel momentidel palli punktiks virutaks. „Mulle meeldib, kui saan palju rünnata,“ sõnas ta rahulolevalt. Foto: Katari võrkpalliliit

Jaanipäeva paiku sai teatavaks, et Eesti võrkpallikoondise diagonaalründaja Oliver Venno klubikarjäär jätkub Lähis-Idas Kataris. 30aastane Tartust pärit mängumees tunnistab, et kuigi esiti oli tal endalgi sealse liiga suhtes teatud eelarvamus, siis esmamuljed kohapealt on osutunud üllatavalt positiivseteks.