Jalgrattasport Ränkraskel Vueltal debüteerivad eestlased panustavad grupifinišitele. Tiimijuht: „Mihkel Räim on meie selle võistluse esisprinter." Eigo Kaljurand , täna, 20:49

Mihkel Räim ja Martin Laas 2018. aastal Jaapani velotuuril. Tänavu võtavad mehed mõõtu Hispaania rattasõidul Vuelta. Foto: facebook.com/mihkelraimofficial

Tänavusel ränkraske rajaga Vuelta rattasõidul on stardis kaks eestlast, kes teevad suurtuuride debüüdi ja püüavad sinilindu neljal-viiel lauskmaa etapil. Kui Martin Laasi (Bora-Hansgrohe) ülesandeks on grupifinišites suursoosiku Pascal Ackermanni lahtivedamine, siis Israel Start-Up Nationi ridades sõitev Mihkel Räim on neil etappidel tiimi esinumber.