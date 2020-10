Venemaa kavatses olümpiamängude vastu küberrünnaku korraldada 

Varasemad Vene küberrünnakud on olnud enamasti Moskva poliitiliste vastaste suunas, kuid mõningal määral on rünnatud ka asutusi, mis on uurinud dopinguskandaale Venemaa spordis.

The Guardian vahendab, et Suurbritannial on tõendeid, et Venemaa püüdis häirida ka 2018. aastal Lõuna-Koreas Pyeongchangis toimunud tali-ja paraolümpiamängude korraldamisi. Toonast rünnakut teostas 95% tõenäosusega samuti GRU üksus 74455.