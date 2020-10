NFL ameerika jalgpalli liiga „Ivan Drago on tagasi linnas!“ ehk Margus Hunt kolis Bengalsisse ja ületas palgaga 14 miljoni dollari piiri Toimetas Kaarel Täll , täna, 09:31 Jaga: M

Margus Hunt (99) aastal 2014 Bengalsi särgis. Foto: USA Today Sport / Scanpix

Ameerika jalgpalluri Margus Hundi elu on viimasel ajal täis põnevaid pöördeid. Kui möödunud nädalal teatas New Orleans Saints, et 33aastane kaitsja on vallandatud, siis nüüd selgus, et eestlane leidis uue töökoha vana tuttava ehk Cincinnati Bengalsi juures.