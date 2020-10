Latvala kurvastab: „Poleks uskunud, et selline asi võiks juhtuda...“ 

Viimase kümnendi edukaim Soome rallisõitja Jari-Matti Latvala tunnistas, et Neste otsus tekitab kurbust. „Minu mälus on Neste käinud alati ralliga kaasas. Isegi enne, kui nad said nimisponsoriks, olid nad ralliga seotud,“ rääkis ta DirtFishile. „Minu jaoks on see kurb. Väga kurb. Poleks uskunud, et selline asi võiks juhtuda... Kuid see juhtus.“