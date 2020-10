WRC Kas Michael Schumacherilt kõvasti kiita saanud legend liitub hooaja lõpus Hyundai rallitiimiga? Ohtuleht.ee , täna, 14:07 Jaga: M

Valentino Rossi 2008. aasta Walesi rallil, mis lõppes legendi jaoks 12. kohaga. Foto: Reuters/Scanpix

Hyundai rallitiimi juht Andrea Adamo tunnistas, et destembris toimuvaks Monza etapiks võivad nad oma WRC auto rooli palgata tõelise superstaari. Seni on spekuleeritud, et tegemist võiks olla MotoGP legendi Valentino Rossiga, kes on erinevate autode roolis tõestanud, et suudab väga kiiresti sõita.