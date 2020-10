Miks ei saanud Evertoni väravavaht van Dijki vigastamise eest punast kaarti? VARi-mees unustas jalgpallireeglid ära! 

Ent nüüd on lekkinud, et mängu ajal videokohtuniku ametit täitnud David Coote polnud reeglitega lihtsalt kursis (õigemini oli ta need "unustanud"): ta vaatas olukorra videost küll üle, kuid arvas, et kuna eelnevalt oli olnud suluseis, siis see nullib kõik järgnevad tegevused ära ehk mäng seisab ja mingeid karistusi määrata ei saa.