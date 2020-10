Andres Sõber avaldas, kui suure palga eest oleks nõus hülgama Kadrina Karud ja asuma mõne meistriliiga meeskonna treeneriks 

Nimelt uuris Kruus naljaga pooleks, et kas Sõber oleks sobiva pakkumise korral nõus oma esiliigas mängiva Kadrina Karude meeskonna hülgama ning asuma näiteks meistriliigasatsi TalTechi peatreeneriks?

Sõbra aus vastus kõlas järgnevalt:

"Umbes kümme aastat tagasi küsisin Selveri poe ees [Jaak] Salumetsalt, et kas ta ei taha kuskile minna? Ta vastas, et "Tead, Jorr, ma olen liialt kallis mees, et niisugusesse kohta minna."

Ükspäev ma täitsa tõsiselt mõtlesin, et Killing (TalTechi praegune peatreener Kris Killing – toim) ütleme et ei tule toime ja siis nad helistavad ning tahavad mind mingisuguse 1300 euro eest saada. Aga mu number on vähemalt 3000 või 4000 – ja sellepärast nad ei tahagi mind.