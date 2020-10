Peruus sirgub jalgpallur Osama Vinladen, kelle venna nimi on Saddam Hussein 

"Minu venna nimi on Saddam Hussein ja mu isa tahtis panna kolmanda lapse nimeks George Bush, aga sündis tüdruk," rääkis Osama Vinladen Kataloonia raadiosaaates "Que T'hi Jugues".

Ta lisas: "Kui Osama bin Laden purustas kaksiktornid [New Yorgis], oli tema nimi uudistes. Mina sündisin 7. oktoobril 2002.

Rohkem inimesi sellise nimega pole. Minu jaoks tundub olukord normaalne. Minu mängusärgil on kirjas Osama. Olen nimevahetusele mõelnud, aga nüüd olen rahulik."

Jalgpallur kaitseb isa otsust. "Arvan, et mu isale meeldis see nimi. Minu arust elab Peruus ka inimene nimega Hitler. Jeesus päästis maailma, aga siin on ka palju Jeesuseid (viide hispaaniakeelses kultuuriruumis levinud nimele Jesus – M. T.), kes teevad halba.