Eva-Lotta Kiibus sai halva uudise 

Grand Prix' etappidele pääseb ainult kutsetega. Eelduseks on koht maailma edetabelis 24 parema seas.

Kiibus on teinud sel hooajal kaks rahvusvahelist võistlust aste madalamal ehk Challenger sarjas, kus on saavutanud esimese ja teise koha. Nende käigus on ta nihutanud kaks korda lühikava ja korra kogusumma punktirekordit.