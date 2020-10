PÕNEVAD AJAD: järjekordne noor Eesti jalgpallur siirdub Itaalia kõrgliigaklubisse 

"See on minu võimalus ja ma tahan selle hästi ära kasutada," vahendab Kivila sõnu Welco sotsiaalmeedia.

Noormees käis septembri lõpus enda oskuseid Itaalias näitamas. Ta oli seda pikalt oodanud. "Itaallased on tõeline jalgpallirahvas. Sellises seltskonnas oli meeldiv olla ja sellepärast olin valmis ka võimalusel ka tagasi minema.



Kuna huvi on tuntud üle aasta, siis on mul olnud aega, et peas asjad läbi mõelda. Ise usun, et olen valmis ja saan hakkama. Eks näis," lisas Kivila.

Kivila sõnas, et klubiga ei lepitud otseselt kokku mitmendaks väravavahiks ta U19 võistkonna juurde võetakse. Küll aga anti noorele puurilukule aasta lõpuni aega uue keskkonnaga kohanemiseks. "Ei ole väga vahet, mitmendaks ma praegu lähen. Usun, et treeningutel saan end piisavalt näidata, oma koht tuleb välja teenida."

Kuu aja pärast 17. sünnipäeva tähistav Kivila on sel hooajal kaitsnud esiliiga B-s Welco esindusmeeskonna väravat 22 mängus ja saanud kirja viis nullimängu. Lisaks on ta esindanud kaks korda nii Eesti U16 kui ka U17 koondist.

Ülemineku kokkuvõtteks sõnas Kivila, et on Welcole ja teda kasvatanud Tartu Santosele, kõikidele treeneritele ning tiimikaaslastele väga tänulik. "Santos ja Welco on andnud mulle võimaluse tegeleda jalgpalliga, kasvada ja areneda ning andnud mulle sõbrad ja tiimikaaslased kogu eluks. Jalgpallis ei tee üksi suurt midagi ära. See on meeskonnamäng ja see, et ma täna Itaalias olen, on võimalik vaid tänu meeskonnale. See klubi ja need inimesed ongi minu meeskond, suur aitäh teile kõigile!" ütles Kivila.





Welco tegevjuht Edgar Leht ütles esindustiimi esiväravavahi ülemineku kohta, et Kauri vastu on pikemat aega tuntud huvi nii Itaalia ja Prantsusmaa klubide akadeemiatest kui ka Eesti tippklubidest. "See üleminek on olnud aja küsimus ja oleme selle realiseerumise nimel eesmärgipäraselt töötanud. Tema puhul on välismaa akadeemia olnud esimene eesmärk. Oluline oli leida parim võimalik keskkond, kus Kaur oma arengus järgmise sammu saaks teha ning Hellas Verona huvi tema vastu oli pärast testiperioodi konkreetne ja tõsine."



Üleminek kinnitab Lehe sõnul ka seda, et Welco ja Santose loodud jalgpallisüsteem töötab õiges suunas. "Meil on Kauri üle väga hea meel ja soovime talle palju edu ning kõrget lendu!" lisas Leht. "Süsteemi perspektiivi näitab see, et meil on head treenerid ja klubi töötab noortega õiges suunas. Kauri üleminek näitab ka seda, et meil on jalgpallimaailmas head sidemed ning meie juurest on andekatel noortel võimalik siirduda maailma tippklubide juurde. Tähtis on ka see, et meie noored teeksid eesmärgipäraselt ja motiveeritult tööd ning usaldaksid seda protsessi, siis avanevad ka sellised võimalused."



Verona Hellase esindusmeeskond mängib Itaalia kõrgliigas, kus hoiab nelja vooru järel seitsmendat kohta. Klubi U19 noortevõistkond alustas septembri teises pooles liigamängudega Primavera 2 tasandil ja hoiab kahe vooru järel liigas neljandat kohta.

Noorte Eesti jalgpalluritega seoses on viimasel ajal tulnud mitu head uudist. 21. septembril sõlmis Tottenhamiga kolmeaastase lepingu 17aastane FC Flora kaitsja Maksim Paskotši, kes liitub esialgu klubi akadeemiaga. Samal päeval tuli teinegi rõõmusõnum: 17aastane ründetalent Oliver Jürgens sõlmis profilepingu Itaalia tippklubi Milano Interiga.