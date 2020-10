Red Bulli noortetiimi juht: Jüri Vips võib jõuda lähiajal vormel 1 

Marko andis hiljuti Saksamaa Sky Sportsile intervjuu, kus kinnitas, et 20aastane jaapanlane Yuki Tsunoda istub järgmisel hooajal AlphaTauri F1-masinasse, kui saab kenasti superlitsentsiks vajalikud punktid kokku. "Ta on praegu meie ainuke kandidaat."

Sellega seoses ringleb kuulujutt, et Vips ja samuti Red Bulli programmi kuuluv Liam Lawson kihutavad järgmisel aastal F2 sarjas Hitech GP meeskonnas. Prantsuse väljaanne Autohebdo kirjutas juba eelmisel nädalal, et Red Bulli ja Hitechi läbirääkimised on lõppfaasis. Sama tiimi masinat roolis Vips ka mullu F3 sarjas.