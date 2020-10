Maicel Uibo abikaasa imestab, kuidas konkurent võistluskeelust pääses, ja nõuab vastuseid 

Ta märgib, et ametnike ülesande on sportlasi kaitsta ja arendada. "Hiljutine sündmuste käik tekitab palju küsimusi. Miks neil kulus nii palju aega, et info avalikuks teha? Kuidas on võimalik, et see juhtum püsis MMini, mis toimus 2019. aasta oktoobris, teiste sportlaste eest saladuses ning kõnealune atleet ei saanud esialgset võistluskeeldu nagu teised sarnases olukorras sportlased?"

"See on ebaõiglane. Usun, et on olemas sügavam seletus, kuidas alaliit ja AIU lasid asjal nii kaugele minna. Palun, president Sebastian Coe, tahaksin uskuda, et meie, sportlased, väärime detailset vastust, kuidas see juhtum lahti rullus. Minu arust on see alaliit näidanud korduvalt, et nad ei ole andnud endast parimat, et kaitsta sportlasi ja hoida kergejõustik puhtana. Tööd tuleb teha paremini, mina ja paljud teised sportlased ootame seda," kirjutas Miller-Uibo.