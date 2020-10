Mike Tysoni tagasitulekumatši näeb otseülekandes ka Eestis 

Mõte Mike Tysoni poksiringi naasmisest on fänne vaimustanud juba 15 aastat. Tema tagasitulekust liikus mitmeid kuulujutte ja videoid. 28. november on nüüd viimane ja kinnitatud kuupäev. Eelkaardil näeme mitmeid näidismatše.

Enne põhimatsi näeme huvitavat võitlust Ameerika sotsiaalmeediastaari Jake Pauli ja endise NBA korvpalluri Nate Robinsoni vahel. Eelkõige noorema generatsiooni seas kurikuulsal Jake Paulil on Instagramis 13,5 miljonit jälgijat ja Youtube´is üle 20 miljoni tellija. Paul võitis jaanuaris oma profipoksidebüüdi, sundides konkurendist juutuuberi juba esimeses raundis alistuma. Esimene kolme NBA pealtpanekuvõistluse võitja Nate Robinson pole kunagi professionaalselt poksinud, kuid on ka pärast 11-aastast NBA karjääri füüsist vormis hoidnud.

Go3 juht Ivars Lubans: “Oleme õnnelikud, et saame oma klientidele pakkuda parimaid ja oodatumaid spordisündmusi kogu maailmast. Näiteks Ameerika vaatajad peavad Mike Tyson vs Roy Jones juunior poksimatši nägemise eest maksma kuni 50 dollarit, meie teeme selle lisatasuta kättesaadavaks kõigile, kellel on Go3 spordipakett. “