KOROONAKAOS EUROLIIGAS: sellel nädalal jäetakse ära kolm kohtumist, platsile ei pääse ka Raieste 

Euroliigas vaevlevad koroonaviiruse käes Peterburi Zeniidi, Berliini Alba ja Villeurbanne'i Asveli mängijad, mistap lükati nende kohtumised edasi. Kõik kolm tiimi kinnitasid, et neil on võimatu matšidele saata kaheksa tervet korvpallurit.

Nii saab puhkepäeva ka Sander Raieste koduklubi Vitoria Baskonia, kes pidi neljapäeval mängima Berliini Albaga. Lisaks lükati edasi novembri esimestel päevadel toimuma pidanud Saksamaa karikasarja Final Four turniir, sest sealgi pidanuks Alba platsile tulema.

Baskonia jaoks on tegemist juba teise edasilükatud Euroliiga kohtumisega, sest positiivsete koroonatestide tõttu tühistati ka nende vastasseis Peterburi Zeniidiga.

Olukorra keerukusest on aru saanud ka Euroliiga juhid. Hooaja alguses oli reeglid väga karmid, sest kaheksa terve mängija puudumise korral said tiimid kirja tehnilise 0 : 20 loobumiskaotuse. Esmaspäeval teati, et reglement muudetakse mõnevõrra inimlikumaks ja loobumiskaotuste asemel lükatakse kohtumised edasi.