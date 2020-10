EOK premeeris purjetamise medalivõitjat 

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et kuigi tänavu on koroonakriis olnud sportlastele suureks väljakutseks, pole nad alla vandunud. „Meie noorsportlased on näidanud, et neil on väga suur võitlusvaim ning nad suudavad ka sellisel keerulisel ajal võita Eestile medaleid. Taavi Valter Taveter on mitmekülgne sportlane ning mul on hea meel, et Eestile palju edu toonud alal on tubli järelkasv,“ ütles Sõõrumaa.