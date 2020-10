Soomlased on FISi tegevusetuse peale pahased: nad oleksid pidanud kuidagi reageerima 

"See on tõeline üllatus, et võistluskalender kuidagi ei muutunud. Oleksin eelistanud võistlusformaati, kus sõidud oleksid olnud paar nädalat ühes kohas. Kuid härrad on selliselt otsustanud, vaatame, kuidas see töötab. Praegu on raske uskuda, et kõikidel etappidel õnnestub saab suusatada," ütles põhjanaabrite suusakoondislane Juho Mikkonen ajalehele Iltalehti.