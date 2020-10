Skandaalne Norra tõkkejooksja paljastavatest piltidest: keha on minu tööriist, millega teenin leiba 

"Kas olete kuulnud naistest, kes on sündinud valel ajal ja vales kohas? Kui oleksin elanud mõnes teises ajastul, siis vaevalt oleksin ellu jäänud. Mul oleks enne 35aastaseks saamist pead maha võetud," ütles Pedersen intervjuus Norra ajalehele Dagbladet.

Norra tõkkejooksja jõudis rahvusvahelisse meediasse 2013. aastal, kui ta rääkis võistlusejärgses teleintervjuus avameelselt menstruatsioonist, mis oli veel seitse aastat tagasi toimunud avalikes spordiaruteludes suur tabu.

"Ma olin esimene sportlane, kes selle jää murdis – nii kohalikult kui ka rahvusvaheliselt. See polnud plaanis, kuid vähemalt tekitas see arutelu," ütles ta. "See pole tore, et mind kutsutakse siiani menstruatsioonitüdrukuks. See käis minuga kaasa täiskasvanuks saamiseni, ehhki olin samal ajal kahekordne juunioride maailmameister."

Pedersen võitis 2009. ja 2010. aastal juunioride maailmameistrivõistlustel 100 meetri tõkkejooksu kulla, kuid tema karjäär täiskasvanute seas pole nii kõrgelennuline. Kuigi ta on võistlenud olümpial ja tulnud 12-kordseks Norra meistriks, siis medaliteni pole ta küündinud. Pigem on ta jäänud silma paljastavate piltidega Instagramis, kus tal on üle 20 000 jälgija. Naine on sealsete fotode pärast palju kriitikat saanud.

"Ma pole kindlasti ideaalne eeskuju, kuid see ei häiri mind, kuni olen enda vastu täiesti aus. Minu töö on jooksmine. Minu keha on minu tööriist ja teenin sellega leiba. Mõnikord postitan pilte, mis näitavad palju paljast ihu. Mõni arvab, et see on vale," rääkis ta.