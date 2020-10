USA tippülikooli siirdunud Kerr Kriisa: igatsen väga oma vanaema toite 

Olin seda isalt varemgi küsinud, sest teadsin mängijat, aga tema uhkus ei luba seda tunnistada. Aga ilmselgelt nimi tuli sealt. Kui treener (Jack) Murhpy mind värbas, siis mul polnud aimugi, et Steve Kerr siin mängis. Ühe esimese pildina saatis ta mulle foto, kus McKale´i spordihallis on tema mängusärk lae alla tõmmatud ja ta sõnas, et mu vorm on juba siin.

Uurisin asja ja avastasin, pagan, ta tõesti mängis seal. See oli naljakas kokkusattumus, aga kindlasti juhtub iga asja põhjusega.

Kas seepärast valisid endale särginumbri 25? (Steve Kerr mängis aastail 1983-88 Arizonas selle numbriga - E.K.)

Ma pole varem selle numbriga mänginud, aga arvan, et see on mulle suur väljakutse. Pean täitma väga suured saapad. See on kindlasti põnev ka fännidele, sest vanemad toetajad saavad meenutada varasemaid aegu. See hoiab mind ka alandlikuna, sest selle numbriga pead väga palju töötama.

Steve oli tuntud oma kaugvisete poolest, sinagi oled hea viskaja. Millal see muutus sinu tugevuseks?

See arenes aastate jooksul. Mulle meeldib visata, eriti kui sa tabad, siis on lõbus mängida. Olen aastate jooksul oma viske kallal kõvasti töötanud ja see on nüüd üks mu tugevusi.

Kui palju sa varem USA korvpallist teadsid? Kas vaatasid noorena siinset ülikoolikorvpalli või NBA-d telekast?