Saksa käsipallikoondis soovib pääseda kohustuslikest kooronatestidest: tuleme otse lennult mängule ja lahkume kohe peale matši 

Saksamaa Käsipalliföderatsioon pöördus probleemi lahendamiseks oma välisministeeriumi poole, kes omakorda palus Eesti Käsipalliliidul võimalusel pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ning paluda kehtestada Saksamaa meeste rahvuskoondisele erand riiki sisenemisel selliselt, et nad ei peaks Eestis PRC testi tegema juhul kuigi olukord seda nõuab. Saksamaa Käsipalliföderatsioon garanteerib kõikidele oma delegatsiooni liikmetele tšarterlennuga tulles vähemalt 3 negatiivset PRC testi, mis on eelnevalt Saksamaal tehtud.

Eesti Käsipalliliit on koostöös Terviseametiga ja Kultuuriministeeriumi spordiosakonnaga mängu ette valmistamas lähtuvalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrast. Omalt poolt oleme SYNLABiga kokku leppinud, et kui Saksamaa koondis peaks siiski saabuma päev enne mängu, tehakse neile testid Radisson Blu Hotel Olümpias, kus on neile tehtud ka kehtiv broneering. SYNLAB on meid siiski informeerinud, et testitulemusi pole võimalik kiiremini kui 24h väljastada, seega pole võimalik Saksamaa koondise mängupäeval Eestisse tulles testidele kohe vastuseid saada.