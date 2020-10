Tänaku osavõtul toimuma pidanud Belgia ralli jääb ära 

Belgia Ieperi MM-ralli sõidetakse praeguse seisuga 20.-22. novembrini. Kuna sealsed teed on enamikele WRC-pilootidele tundmatud, siis lootis Eesti spordisangar Ott Tänak oludega tutvuda sellel nädalavahetusel toimuval Lõuna-Belgia rallil. Nüüd selgus, et võistlus jääb koroonaviiruse eriolukorra tõttu ära.

Muidugi on tekkinud küsimärgid nii Hermicuda kui MM-sarja järgmise etapi Ieperi ralli ümber. Belgias lisandus möödunud ööpäevaga 13 227 uut nakatunut ja haigusesse suri 50 inimest. Suuremates kolletes on seis nii hull, et armee abiga planeeritakse rajada välihaiglad ja riigi terviseminister tunnitas, et neil pole pandeemia leviku üle kontrolli.