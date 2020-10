Haasi piloodid lahkuvad aasta lõpus meeskonnast. Kas üheks asendajaks saab Schumacher? 

Mõlemad sõitjad teatasid otsusest sotsiaalmeedia kontodel, mõned tunnid hiljem kinnitas meeskond seda oma veebilehel.

Grosjean lähenes olukorrale poeetilisemalt ja ütles, et kirjutas raamatusse viimase peatüki. "Olen Haasi vormelitiimi boksis olnud alates esimesest päevast. Viie aasta jooksul on olnud tõuse ja mõõnu, kuid reis on olnud seda väärt. Õppisin palju, arenesin paremaks sõitjaks ja inimeseks. Loodan, et olen aidanud ka teisi tiimiliikmeid," ütles 34aastane Grosjean, kes on tänavu vormel 1 sarjas kogunud kaks punkti, mida on ühe võrra rohkem kui tiimikaaslasel.

Prantslane Grosjean debüteeris kuninglikus vormelisarjas 2009. aastal, kui ta hooaja lõpus sõitis seitse etappi Renault' meeskonnas. Seejärel siirdus ta tagasi madalamatesse klassidesse, kust naases 2012. aastal vormel 1 sarja Lotuse tiimi. Tema edukaim oli 2013. hooaeg, kui ta jõudis viiel korral poodiumile ja oli üldkokkuvõttes seitsmes. Magnussen debüteeris F1s 2014. aastal, kui ta asendas McLarenist vallandatud Sergio Perezit. Haasiga liitus ta 2017. aastal.

Haasi tänavune hooaeg olnud päris nutune. 2018. aastal teenis tiim 93 silma, millega oldi meeskondlikus arvestuses paremuselt viies tiim. Möödunud hooaja saldosse jäi 28 punti, aga tänavu on punkte kirjas vaid kolm. Hooaja lõpuni on veel kuus etappi.