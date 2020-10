Nico Rosberg ja Lewis Hamilton võtavad mõõtu uues autospordisarjas 

Extreme E on rahvusvahelise autoliidu (FIA) egiidi all toimuv võidusõidusari, kus kasutatakse elektrimootoriga maastureid. Võistluskohtade valimisel soovitakse tõsta avalikkuse teadlikkust mõnest kliimaga seotud murest ja sarjaga loodetakse koguda raja nende piirkondade toetamiseks.

Mõned ajad tagasi teatas Lewis Hamilton, et tema meeskond X44 osaleb sarjas. Sellel nädalal andis 2016. aasta vormel 1 maailmameister Nico Rosberg teada, et temagi moodustas elektriautode sarja jaoks oma meeskonna.

"See sari mitte ainult ei paku teadlikkust, vaid annab inspiratsiooni kliimamuutuste ennetamiseks. See on meie planeedi suurim probleem. Oma karjääris keskendusin energiasäästu valdkonna arengule projektidele. Tore on kombineerida neid asju nüüd oma kire ehk võidusõiduga," kommenteeris Rosberg.