Endine Tartu Rocki mänedžer: tahaks veelkord seda tunnet, et saalid on rahvast puupüsti täis 

Jaa, need on ju tegelikult tagantjärele väga lahedad. Mõnes mõttes tunnen puudust, et tele vahendusel praegu midagi sellist jälgida. Usun, et oli, mida vaadata. Eks Kalev/Cramo eelarve oli vist alati sammu võrra ees, selles mõttes oli keerulisem lõpuni konkurentsi pakkuda.

Meelis Pastak 2008. aastal koos Üllar Kerdega Foto: TEET MALSROOS

Ei kujuta üldse ette. Ma tegelikult siiralt loodan, et Cramo jätkab tegevust valitud kursil ja on suuteline VTB-s ellu jääma. Ülimalt kahju oleks, kui ei mängiks ühtegi meeskonda kõrgemal tasemel – VTB kahtlemata on kõrgem tase. See eeldab komplekteerimist ja seda on nauding vaadata. Rääkimata CSKA-st, Himkist ja teistest, kes Eestisse jõuavad.

Ma ei näe küll täna, et väga sellist vastasseisu saab olema. Peab tunnistama, et praegune seis on nii raske kõikidele klubidele, et see võib tuua ilmselt ka ootamatusi. Igas mõttes, ka vastasseisude mõttes. Eks elu näitab. Tartu kohapealt on mul keeruline kommenteerida. See, et Tiit Sokk kaasati sinna treeneripingile, on minu arvates väga suurepärane idee. Seda meelt ma olen alati olnud, et meeskonnas peab olema ikka vanemaid mängijaid ka. Pean silmas just Janar Taltsi ja Tanel Sokku, mina oleks neid hoidnud kogu aeg, lõpuni välja. Neil on nii palju anda noortele. Kui tahad noorte meeskonnaga tegutseda, siis peab kõrval olema kolm-neli väga suure kogemusega mängijat. Mitte keskpärast, vaid just tasemel mängijat.