Ronaldo on endiselt koroonaviiruse küüsis, oodatud lahing Messiga jääb ära 

Eelmisel nädalal andis Portugali jalgpalliliit teada, et nende ründeäss Cristiano Ronaldo on koroonaviiruse testi tehes andnud positiivse proovi. Haigusnähte Ronaldol ei esinenud, kuid Portugali koondise Rahvuste liiga mängust pidi ta eemale jääma.

Pärast seda, kui Ronaldo läks isolatsiooni, lootis jalgpallipublik, et ehk saab mees piisavalt terveks järgmiseks nädalaks, kui oleks pidanud kavas olema järjekordne lahing Lionel Messiga. Kui aastaid mängisid mõlemad mehed Hispaania liigas, siis pärast 2018. aastat, kui portugallane siirdus Juventusesse, on kahe kange vastasseisud olnud selle võrra haruldasemad. Nüüd see võimalus avanes, sest Meistrite liigas loositi Juventus ja Barcelona ühte alagruppi ning madin oleks pidanud toimuma järgmise nädala kolmapäeval ehk 28. oktoobril.

Ronaldo värske positiivne proov tähendab aga seda, et Juventuse ründetuus ei saa veel meeskonna juurde naasta ega mängus kaasa teha, sest UEFA reeglite järgi peab enne mängus osalemist andma negatiivse proovi vähemalt nädal aega enne kohtumise toimumist. DailyMaili väljaande väitel pole Juventus aga püssi veel päris põõsasse visanud, sest kuulduste kohaselt olid haigusnäitajad Ronaldo proovis väga madalad. Briti tabloidväljaande väitel plaanib Juventus paluda UEFA-lt erandit, et nende ründaja saaks uue testi teha vaid 48 tundi enne mängu ja kui see on negatiivne, tohiks Ronaldo ikkagi Messi vastu väljakule joosta. Meistrite liigas nähti argentiinlase ja portugallase duelli viimati 2011.-2012. aasta poolfinaalis.

Isolatsioonis viibiv Ronaldo tundub iseenesest olevat rõõmus, sest oma sotsiaalmeedias jagas ta videot sellest, kuidas trenažööri seljas lõbusalt laudes ja tantsides trenni teeb.