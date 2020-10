ŠOKEERIV | Brasiilia superstaari jõledad sõnumid: see pole seks, kui mu teatud kehaosa on purupurjus naise suus 

Karjääri jooksul teiste klubide hulgas Madridi Reali, Manchester Cityt ja Milani esindanud Robinho mõisteti grupivägistamises süüdi 2017. aastal. Ühes ööklubis aset leidnud juhtum olevat toimunud 2013. aastal, kui Robinho kuulus Milani hingekirja. Süüdistuse kohaselt osales ründeäss koos veel mitme mehega ühe 20. eluaastates albaanlanna grupivägistamises.

Samal teemal Kõmu 9 AASTAT! Brasiilia superstaar mõisteti süüdi vägistamises 2017. aastal mõisteti Robinho selle eest üheksaks aastaks vangi, kuigi mees ise on oma süüd eitanud ja proovib endiselt karistusest pääseda. Nüüd on The Guardian vahendanud informatsiooni, mille järgi on brasiillasel üsna keeruline väita, et ta intsidendis kaasa ei löönud. Nimelt tehti tänavu oktoobris avalikuks seni varjatud vestlused, mida Robinho protsessis kasutati.

Ühes sõnumis, mille Robinho saatis oma sõbrale 2013. aastale jaanuari rünnaku kohta, kirjutab vutiäss nii: „See ajab mind naerma, sest ma ei saaks vähem hoolida: see naine oli täiesti purupurjus ja tal pole aimugi, mis juhtus.“

Teises sõnumivahetus väidab endine Brasiilia koondislane, et ta ei olnud kõnealuse naisega vahekorras. „Nägin, kuidas sa panid oma peenise talle suhu,“ vastab selle väite peale Robinho sõber. Omaaegse vutituusa vastus sellele kõlab nii: „See ei tähenda seksimist.“

Brasiilia meedias avaldatud jõledad sõnumid tekitasid Robinho kodumaal palju pahameelt ja seetõttu jäi tal pooleli üleminek oma kasvatajaklubi Santose ridadesse. Nimelt alustas Robinho oma jalgpallurikarjääri 1996. aastal just Santose juures ja klubi president Orlando Rollo oli valmis oma kasvandikule andma uue võimaluse hoolimata vägistamisega kaasnevast kriitikast. Nii juhtuski, et 10. oktoobril sõlmiti Robinhoga leping, kuid seejärel teatas mees, et leping on siiski üles öeldud.

Endal Robinho endiselt süüd ei näinud ja ütles, et talle tehakse lihtsalt liiga. The Guardiani väitel ütles 36aastane ründaja, et mitmed avaldatud sõnumid olid kontekstist välja rebitud ja lihtsalt väärad. „Kahjuks on tänapäeval liikvel palju feministe. Palju selliseid naisi, kes polegi tegelikult naised,“ jäi Robinho endale kindlaks, et ta on puhas poiss. The Guardiani väitel on Robinho öelnud, et igasugune tema ja kõnealuse albaanlanna kontakt oli saanud mõlemalt nõusoleku.