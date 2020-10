Otepää MK-etapp sai jagu ühest vaenlasest, kuid ilmus teine 

Võtmeküsimus on, kas välismaa sportlased pääsevad 1.–3. jaanuaril toimuvaks võistluseks Eestisse või mitte. Rahvusvaheline suusaliit (FIS) on kehtestanud nõude, et kui kümnest tippriigist seitse saavad osaleda, jagatakse MK-punkte. „Kuuega on juba jama,“ märgib MK-etapi korralduskomitee esimees Ago Markvardt.

Ta lisab: „Minu arvates on kõik MK-etapid praegu keerulises seisus, sest kunagi ei tea, mis piiranguid üks või teine riik seab.“

Markvardti sõnul pole terviseametiga praegu mingeid kokkuleppeid sõlmitud, sest sel pole lihtsalt nii vara mõtet. „Kui lepime täna midagi kokku, aga kuu aja pärast on seis totaalselt teine, mis me siis teeme? See on määramatu tulevik, sest me ei tea, mida kriis toob," arutleb Markvardt.

Niisiis valmistutakse Otepää MK-etapiks praegu mingis mõttes koroonaviirust eirates, kuid ollakse valmis viimasel hetkel vastavalt vajadusele reageerima.

Võistluse kasuks räägib see, et tegemist pole meeletult suure üritusega. Sportlasi ja neid teenindavat personali on oodata 200 ringis, lisaks 50–60 telepildi tootmisega seotud välismaalast. Eesti korraldustoimkonnas on umbes 250 inimest. „Kui lubatakse pealtvaatajaid, siis eelmisel korral oli neid ca 1000. See ei tohiks probleem olla, aga see on tänase päeva seisuga,“ ütleb Markvardt ja lisab, et valmis ollakse ka publikukeeluks.