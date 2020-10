HEA TÖÖ! Mihkel Räim aitas tiimikaaslase Vuelta etapivõiduni 

Kokkuvõttes on Kangert 32. kohal, kaotust liidrile Wilco Keldermanile (Sunweb) on kogunenud +1:46.23. Liidrile järgnevad Hindley (+0.12) ja Hart (+0.15).

Üldarvestuses on liidriks Roglic. Talle järgnevad Martin, kellel on kaotust viis sekundit, ja Carapax (+0.13). Räim on 169 võistleja hulgas 162. kohal, Laas on 166. mees.