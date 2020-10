KURB HÜVASTIJÄTT | Hiljuti väikesele fännile väravatähistuse pühendanud Mbappe andis noore sõbra kohta teada: ta on nüüd taevatähtede hulgas 

PSG kohtus alles eelmisel reedel Nimesi meeskonnaga ja sai kirja 4:0 võidu. Mbappe skooris kahel korral ja tähistas seda väikesele 8aastasele Lucasele pühendatud särgiga. Prantsuse staari särgil seisis kiri: „Julgust, Lucas. Olen mõtetes sinuga.“

Rasket haigust põdenud Lucas oli suur PSG ja eriti Mbappe fänn. Väikese vutifänni õnneks sai ta Mbappe väravatähistust näha ja oma iidoliga ka kohtuda, kuid nüüdseks on selgunud, et Lucas on vaid kaheksa-aastaselt siitilmast lahkunud. Mbappe tegi oma sotsiaalmeediasse postituse, kus saatis väikesele fännile suuri tervitusi.

„Olen väga emotsionaalne, kuid annan teile teada, et Lucas on nüüd ühinenud taevatähtedega. Väga raske on leida selle jaoks sõnu, aga on väga tähtis avaldada austust sellele armastusest, kaastundest ja julgusest tulvil olnud poisile, kes õpetas mulle palju ja kellega mul tekkis tugev side,“ kirjutas Mbappe oma sotsiaalmeedias.

„Proovin talle uhkust valmistada, sest tema on tõeline kangelane. Ta väärib kiitust selle eest, et võitles rohkem kui kümme kuud haigusega ega kurtnud selle üle kunagi. Olen väga uhke, et sain kuni su viimaste hingetõmmeteni olla su sõber. Usun, et olen seda igavesti. Andku jumal sulle vaba tee taevasse, mu väike sõber. Armastan sind. Kylian.“