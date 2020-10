OTSUSTATUD: tisse ja pepusid ei tohi enam lähedalt pildistada! 

Uudised, et Jaapani olümpiakomitee plaanib naissportlaste pildistamist reguleerima hakata, levisid juba eelmisel nädalal. Nüüd on portaali rt.com kaudu selgunud, et vastu on võetud otsus, et tulevikus ei tohi fotograafid enam lähedalt pildistada naissportlaste rindasid ja tagumikke. Ametlikku avaldust pole selles osas veel tehtud, kuid lähiajal on seda oodata koostöös Jaapani spordiliidu ning riigi gümnaasiume ühendava kergejõustiku organisatsiooniga.