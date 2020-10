Korvpalli Euroliiga: Belgradi klubi ja Moskva CSKA selgitasid võitja alles lisaajal 

Õhtu esimeses mängus alustas kohtumist Valencia vastu hästi Kaunase Žalgiris, kes oli avaveerandi järel ees 27:22 ning poolajaks olid numbrid leedulaste poolt vaadatuna 45:37. Teisel poolajal pani Valencia end aga maksma ja kokkuvõttes saadi kirja 94:82 võit. Võitjate parimana said 16 silma kirja Bojan Dubljevic ning Vanja Marikovic, Žalgirise suurimaks skoorijaks oli 12 punkti visanud Augustine Rubit. Žalgirise jaoks oli see senisest neljast mängust esimene kaotus.

Lisaks ära peetud kohtumistele pidid täna toimuma ka Peterburi Zeniidi – Milano Armani ning Berliini Alba – Baskonia mängud, kuid need on koroonaviiruse tõttu ära jäetud. Nii Zeniit kui Alba sõnasid, et nende mängijad on andnud positiivseid proove ja seetõttu pole neil võimalik mänguks vajalikke mängijaid kokku saada.