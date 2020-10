Eesti Antidopingu juht: puhas sport peab olema võimalik 

Kriisk nõustus ja lisas juurde, et sport on nagu iga teine valdkond, kus iga indiviid paneb paika, millises reeglite ja väärtuste ruumistikus ta tegutseb.

„Spordis juhtuv – on ta siis dopingujuhtum või kokkuleppemäng – ei erine teatri- või ärimaailmast või poliitikast. Ta on täpselt see ruum, mis sa enda ümber lood ja seda elu sa elad,“ lisas Kriisk.