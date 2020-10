Mercedese boss vastas spekulatsioonile: kas Lewis Hamiltoni pärast sunniti Michael Schumacherit karjääri lõpetama? 

Schumacher lõpetas karjääri teatavasti kahel korral: esmalt 2006. aasta hooaja järel Ferraris ja seejärel 2010. aastal tagasituleku teinuna uuesti 2012. aasta lõpus Mercedese juures. Kusjuures vanameistri tagasitulek oli pigem ebaõnnestumine, sest ta jõudis vaid korra poodiumile.



Kuna Schumacheri järel liitus Mercedesega just Hamilton, kes on tiimile võitnud juba viis MM-tiitlit ja liigub praegu kuuenda poole (varasemast karjäärist oli Hamiltonil üks MM-tiitel Mclareniga), on palju räägitud sellest, et legendaarne sakslane oli lihtsalt sunnitud noorele britile ruumi tegema.



Toona Mercedese boss olnud Norbert Haug kinnitas aga nüüd, et selline spekulatsioon ei vasta tõele.