AMETLIK: Belgias tühistati teinegi ralli, kus Tänak plaanis kihutada 

Autoralli maailmameister Ott Tänak pidi algselt osalema homme algaval Lõuna-Belgia rallil, ent see jäi piirkonnas leviva koroonaviiruse tõttu ära. Täna hommikuse seisuga sai Tänak alternatiivse võimaluse osaleda pühapäeval Põhja-Belgias peetaval Hemicuda rallil, ent nüüdseks on teatatud, et seegi jäetakse ära.

Ta lisas selgituseks, et korraldajate meelest oli Hemicuda ralli professionaalne spordiüritus ja oleks seega pidanud toimuda saama ka täna hommikul Belgia valitsuse poolt tehtud avalduse järel. Nimelt otsustas kohalik valitsus, et professionaalsed üritused võidakse ilma pealtvaatajateta läbi viia, amatöörvõistlused tuleb aga ära jätta. Erinevalt Hemicuda korraldajatest leidsid ametivõimud, et ralli näol on tegemist amatöörüritusega ja seega seda ei toimu.

Kui Belgia ei suuda viiruse levikule pidurit panna, siis suureneb ka tõenäosus, et 19.-22. novembril kavas olev MM-etapp jääb samuti ära, mis tähendab, et sõita jääb veel vaid üks osavõistlus detsembri alguses Monzas.