Eestis on dopingut kasutavaid sportlasi palju rohkem, kui vahele on jäänud! 

Pordi sõnul kasutab dopingut päris palju keskpäraseid sportlasi, et enda positsiooni parandada ning on eksitav, et saame ainult tippude kaudu juhtumitest teada. Sellest hoolimata ei arva ta, et maailma sport oleks läbi kukkunud, sest suur mass on ausad ja motiveeritud inimesi.