Mike Tyson filosofeerib: „Valu on ilus ja surm kuulsusrikkam kui elu.“ 

„Meil pole mõtet oma elu eesmärki otsida. Emake loodus annab meile eesmärgi. Kui meie saatus on elada vaid kolm aastat ja see kõik keset jama nagu AIDS ja narkootikumid, siis selle saatuse eesmärk on harida kedagi teist. Et keegi teine saaks oma elust paremini aru,“ sõnas 54aastane poksilegend.



Tyson jätkas aga veel tõsisemate teemadega. Nimelt ütles ta, et surm võib olla elust ilusam.