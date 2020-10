VÕIGAS VIDEO | Viis raundi katkise lõualuuga võidelnud poksija näitab rõvedat vigastust 

Hussain kohtus poksiringis Ben Mahoneyga. Teises raundis lõi Mahoney Austraaliast pärit kaasmaalase lõualuu puru, aga Hussain ei tahtnud ringist lahkuda isegi siis, kui matile verd voolama hakkas. Nii pidas ta katkise lõualuuga vastu veel koguni viis raundi enne seda, kui arst sekkus. „Sõber, su lõualuu on katki. Ja ikka tõsiselt katki, me peame selle asja ära lõpetama,“ vahendas arsti sõnu Fox Sports.

Matši järel avaldas Hussain oma Twitteri kontol video, kus on näha, et mehe lõualuu liigub nii, nagu see sugugi liikuma ei peaks.