69aastast spordihullu Juhanit ei peata murdunud roided ega öötunnid: „Täiskuuvalgel suusatamine on tõeline romantika.“ 

Juhan Änilasest on kujunenud rahvaspordiürituste omamoodi maskott. Olgu tegu jooksu, rattasõidu, (rull)uisutamise või suusatamisega ja toimugu võistlus mis tahes Eestimaa paigas – kui tervis vähegi lubab, on mees kohal nagu aamen kirikus. Tema kuulsat päkapikunaeratust – see on muuseas Juhani abikaasa Helle väljend – võib trehvata paljudest spordivõistluste fotogaleriidest ning näiteks Sportfoto.com keskkonnas on jäädvustusi rajal rassivast Änilasest üle 800!