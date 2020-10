Eesti koondislane sai treeningul vigastada 

Hispaania kõrgliigas mängiv Manresa klubi vahendas oma kodulehe kaudu infot, et Jõesaart vaevab vasaku põlve põrutus. Vigastuse sai Jõesaar eilsel treeningul. Klubi teatel jätab see eestlase kõrvale laupäevasest liigamängust, ent samas kirjutatakse, et ilmselt tuleb vigastuse tõttu paus teha vaid loetud päevadeks. Täpsem naasmiskuupäev pannakse paika vastavalt Jõesaare põlve olukorrale.