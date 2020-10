VIDEO | Räim sekkus Vueltal kõrgesse mängu! „Mingi imetulemus see pole, aga psühholoogiliselt üpriski tähtis verstapost.“ 

„Sõidu keskel hakkas Movistari tiim nalja tegema ja üritas enamasti allatuulelõigul küljetuult teha, mis oli veider. Saan aru, et proovima peab, aga kui sa näed, et keegi maha ei jää või vahet sisse ei saa, siis milleks tekitada paanikat. Kõik olid seetõttu närvilised. Õnneks rahuneti üsna pea maha. Kiirused tõusid kohati siledal 75km/h, mis oli omaette kogemus.“

Ta jätkas: „Lõpus olid kaks mees meie liidril abiks ja mina istusin tema taga, kui peaks midagi juhtuma ja siis 10 km enne lõppu sain enda teed minna. Eks sellises olukorras on kerge teha valesid otsuseid ja raske õiged. Peab kuulama sisetunnet, täna õnnestus päris normaalselt. Viimases kurvis oleks võinud agressiivsemalt käituda ja ehk oleks lõpetanud mõne koha eespool. Siiski olen väga rahul, et suutsin esikümnesse end murda. Mingi imetulemus see pole, aga psühholoogiliselt üpriski tähtis verstapost. Jäin tänasega rahule. Homme juba veidi raskem päev. Miskipärast arvan, et homse etapi võitja tuleb jooksikute hulgast.“