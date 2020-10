GALERII | Spordimuuseumi uuel näitusel avaneb Eesti spordi lugu kogu oma ilus ja valus 

Tema arvates on selline interaktiivne väljapanek väga vajalik, sest võiks innustada ka noori rohkem sportima, selle asemel et nutimaailmas aega surnuks lüüa. Samas võiks näitusel tema arvates mingil moel esile tõsta ka koolide kehalise kasvatuse õpetajate tööd, sest just nemad on need, kes peaks maast madalast panema jõnglased sportima.