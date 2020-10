Itaalia velotuuril tuli ratturite mässu tõttu etappi muuta 

Täna pidi kavas olema Itaalia velotuuri 19. etapp, mille pikkuseks oli enam kui 250 km. Alles eile pidid ratturid ette võtma ränkraske Stelvio tõusu, mis sõideti üsna lumistes tingimustes.

Ratturid polnud nõus, et nii keerulisele ettevõtmisele järgneb megapikk etapp ja nii asuti streikima. Korraldajad otsustasidki, et etapi esimesed 100 km sõidetakse tiimide bussidega, et etapp oleks lühem ja ratturitele turvalisem.

Kohapeal olev Eurospordi ajakirjanik Bernie Eisel kiitis ratturite mässu heaks. „See on sõitjate poolt õige otsus, aga seda oleks pidanud arutama eile ja ka otsus oleks tulnud teha eile. Praegu on siin suur segadus,“ nentis Eisel. „Tean, et kõik tahavad näha võidusõitmist, aga alates viimasest puhkepäevast on sõitjatel olnud megaraske ja nad on sõitnud eriti pikki etappe.“