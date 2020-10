Kindel ülekaal: maailma tippklubide naised skoorisid Eesti koondise vastu ja eestlannad teenisid EM-valikmängus kaotuse 

EM-valikturniiril on Eesti koondis kuueliikmelises alagrupis viimasel kohal. Holland on 24 punktiga liider, järgnevad Venemaa ja Sloveenia. Eestit edestavad veel ka Kosovo ja Türgi. Seitsmest mängust on meie naised kirja saanud ühe viigi, mis tehti eelmise aasta oktoobris Türgiga. Väravatevahe on tänase järel eestlannade poolt vaadatuna 1:25 ehk ise on suudetud valiksarjas skoorida vaid korra, see juhtus eelmise aasta oktoobris Kosova vastu.