Premier League'i uustulnuk purustas ainsana täiseduga olnud meeskonna 

Väravateta lõppenud avapoolaja järel sattus hoogu Patrick Bamford. 27aastane ründaja sai 19 minutiga hakkamakübaratrikiga ning kindlustas liiga uustulnukale hooaja kolmanda võidu.

Kui mullu sai tiitlivõitja selgeks küllaltki varakult - Liverpool alustas hooaega kaheksa järjestikuse võiduga ning kindlustas tiitli pärast 31. vooru -, siis tänavu on põnevust jagunud. Hetkel on tabeliliider Everton, kellel on viie mänguga koos 13 punkri. Järgneb 12 silmaga Aston Villa, Leeds tõusis hetkel kolmandaks, olles kuue matšiga kogunud 10 punkti. Sama palju on silmi koos ka Liverpoolil.